Спікер парламенту Фінляндії отримав орден Ярослава Мудрого

Голова Верховної ради Руслан Стефаншук в п’ятницю вручив очільнику парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба фінського парламенту, пише "Європейська правда".

Зазначається, що голова парламенту Фінляндії подякував за надану честь, а посол України Ольга Діброва відзначила особисте лідерство Халл=ахо та його внесок у збереження національної та міжнародної єдності на підтримку українського народу.

Фото: парламент Фінляндії



Президент Володимир Зеленський указом від 4 вересня нагородив Юсу Халла-ахо, а також низку інших міжнародних діячів, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода, якою Україна удостоює іноземних громадян. Медаль має три ступені: I, II, III. Найвищим ступенем медалі є I ступінь.