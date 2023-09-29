Спикер парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого

Председатель Верховной Рады Руслан Стефаншук в пятницу вручил главе парламента Финляндии Юсси Халла-ахо орден Ярослава Мудрого II степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба финского парламента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что председатель парламента Финляндии поблагодарил за оказанную честь, а посол Украины Ольга Диброва отметила личное лидерство Халл=ахо и его вклад в сохранение национального и международного единства в поддержку украинского народа.

ФОТО: ПАРЛАМЕНТ ФИНЛЯНДИИ

Президент Владимир Зеленский указом от 4 сентября наградил Юсу Халла-ахо, а также ряд других международных деятелей, орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда, которой Украина удостаивает иностранных граждан. Медаль имеет три степени: I, II, III. Наивысшей степенью медали является I степень.