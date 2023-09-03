У Туреччині через сильні зливи затопило місто на узбережжі Чорного моря

На півночі Туреччини сильна злива затопила місто Гіресун, розташоване на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Сильний дощ почався напередодні увечері і тривав всю ніч.

CNN Turk

CNN Turk

Внаслідок зливи були затоплені вулиці у центральній частині міста, виявилися підтопленими деякі будинки на перших поверхах.

Через затоплені дороги водіям було важко пересуватись на автомобілях.

CNN Turk

Щоб подолати наслідки негоди, комунальники почали відкривати каналізаційні люки, щоб туди стікала вода.

Нагадаємо, 30 серпня у грузинському Тбілісі під час зливи випала рекордна кількість опадів. У місті були затоплені вулиці та будинки, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередачі, повалені дерева.