Зливи затопили вулиці Тбілісі: випала рекордна кількість опадів

У грузинській столиці Тбілісі в ніч на 30 серпня під час зливи випала рекордна кількість опадів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на Національне агентство навколишнього середовища Грузії

Гроза тривала три години – обсяг опадів виявився вдвічі вищим, ніж під час тбіліської повені в червні 2015 року, стверджують в агентстві.

У місті були затоплені вулиці та будинки, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередачі, повалені дерева.

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Зливу не витримали дахи деяких новобудов – дощ йшов просто в під'їздах і квартирах. Продірявилися вітражі тбіліського аеропорту.

Вода лилася по стінках вагонів метро, а пасажири багатьох автобусів опинилися по коліно у воді.

У компанії Tbilservice Group, яка відповідає за благоустрій і чистоту столиці, пояснили, що Тбілісі затопило через те, що дренажні системи були забиті сміттям.

Раніше повідомлялося, що у Польщі рятувальні служби протягом вечора і ночі здійснили понад тисячу виїздів у південно-східній частині країни через наслідки сильної грози.

Нагадаємо, у ніч на вівторок на заході Словаччини повідомляли про смерч.