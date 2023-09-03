В Турции из-за сильных ливней затопило город на побережье Черного моря
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Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:27
Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:27
На севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.
Сильный дождь начался накануне вечером и продолжался всю ночь.
В результате ливня были затоплены улицы в центральной части города, оказались подтопленными некоторые дома на первых этажах.
Из-за затопленных дорог водителям было трудно передвигаться на автомобилях.
Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики начали открывать канализационные люки, чтобы туда стекала вода.
Напомним, 30 августа в грузинском Тбилиси во время ливня выпало рекордное количество осадков. В городе были затоплены улицы и дома, подземные переходы, повреждены линии электропередачи, повалены деревья.
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