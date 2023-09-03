В Турции из-за сильных ливней затопило город на побережье Черного моря

На севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Сильный дождь начался накануне вечером и продолжался всю ночь.

CNN Turk

CNN Turk

В результате ливня были затоплены улицы в центральной части города, оказались подтопленными некоторые дома на первых этажах.

Из-за затопленных дорог водителям было трудно передвигаться на автомобилях.

CNN Turk

Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики начали открывать канализационные люки, чтобы туда стекала вода.

Напомним, 30 августа в грузинском Тбилиси во время ливня выпало рекордное количество осадков. В городе были затоплены улицы и дома, подземные переходы, повреждены линии электропередачи, повалены деревья.