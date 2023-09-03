Віцеканцлер Німеччини каже, що зараз не відмовився б від військової служби

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який у молодості відмовився від проходження військової служби, заявив, що зараз ухвалив би інше рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Kieler Nachrichten, яке наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

За словами Габека, поміняти свою думку щодо військової служби його змусила російська агресія проти України.

"Безпекова ситуація сьогодні інша, ніж у 1980-х роках. За сьогоднішніх умов я б не відмовлявся від військової служби", – зазначив він.

Замість військової служби Габек у молодості обрав альтернативну службу, яка передбачала громадські роботи, зокрема, догляд за людьми з обмеженими можливостями.

Раніше Роберт Габек висловив обурення тим, що Федеральна розвідувальна служба (BND), на відміну від інших спецслужб, помилялася у своїх оцінках щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.