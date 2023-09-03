Вице-канцлер Германии говорит, что сейчас не отказался бы от военной службы

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который в молодости отказался от прохождения военной службы, заявил, что сейчас принял бы другое решение.

Об этом он сказал в интервью изданию Kieler Nachrichten, которое приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

По словам Хабека, поменять свое мнение относительно военной службы его заставила российская агрессия против Украины.

"Ситуация с безопасностью сегодня другая, чем в 1980-х годах. В сегодняшних условиях я бы не отказывался от военной службы", – отметил он.

Вместо военной службы Хабек в молодости выбрал альтернативную службу, которая предусматривала общественные работы, в частности, уход за людьми с ограниченными возможностями.

Ранее Роберт Хабек выразил возмущение из-за того, что Федеральная разведывательная служба (BND), в отличие от других спецслужб, ошибалась в своих оценках относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.