Латвія збільшить підтримку українських біженців

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку біженцям з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з інформацією уряду, 28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони довкілля та регіонального розвитку (VARAM) фінансування в розмірі 21 788 249 євро, для покриття видатків органами місцевого самоврядування 2023 року, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.

Тепер латвійський уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку українським біженцям.

Міністр фінансів повинен буде поінформувати комісію Сейму з бюджету і фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях.

Якщо комісія не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.

Раніше повідомлялося, що британське Міністерство у справах вирівнювання, житлового будівництва та громад оголосило про пакет підтримки для українських біженців вартістю 11,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.