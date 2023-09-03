Латвия увеличит поддержку украинских беженцев

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 миллионов евро, чтобы они оказали поддержку беженцам из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно информации правительства, 28 марта 2023 года был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21 788 249 евро, для покрытия расходов органами местного самоуправления 2023 года, которые оказывали поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.

Теперь латвийское правительство планирует увеличить финансирование до 32 152 527 евро, чтобы и в дальнейшем покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку украинским беженцам.

Министр финансов должен будет проинформировать комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) об изменениях в ассигнованиях.

Если комиссия не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях вступят в силу.

Ранее сообщалось, что британское Министерство по делам выравнивания, жилищного строительства и общин объявило о пакете поддержки для украинских беженцев стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.