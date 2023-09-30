Словаччина почала голосування на виборах, що можуть стати вирішальними для курсу країни

У Словаччині почалося голосування на дострокових парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 22:00. У Виборчому департаменті МВС зазначили, що усі 5996 дільниць відкрилися без проблем.

За голоси виборців змагаються 25 політичних партій.

Останні опитування засвідчили, що популістська та антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо хоч і залишається лідером симпатій словаків, але все більше поступається "Прогресивній Словаччині", яка не була представлена у парламенті цього скликання.

За ними розташувалась партія "Голос" колишнього прем’єра Петера Пеллегріні (13,7%), яка просіла в опитуваннях, та OlaNO ("Звичайні люди і прості громадяни"; 8,2%), що, навпаки, наростила підтримку.

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