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У НАТО вже мають контракти на 2,4 млрд євро на виробництво ключових боєприпасів

Четвер, 28 вересня 2023, 14:15

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про рамкові контракти на 2,4 млрд євро на виробництво боєприпасів – як для України, так і для поповнення запасів країн-членів.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що у НАТО ще минулого року виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів.

У зв’язку з цим він згадав про зустріч у червні з представниками оборонної промисловості.

"Немає оборони без промисловості. Зараз я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. З них 1 млрд – це вже укладені контракти. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків" – сказав Столтенберг.

За його словами, форум оборонних індустрій, який відбудеться завтра, може стати додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва.

Він також згадав про промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня, який також стане додатковою можливістю.

"Потрібні тверді контракти. Тому, що тоді будуть іти інвестиції і налагоджуватиметься виробництво", – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні посол США при НАТО заявила, що в Альянсі планують збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів, які передали значну частку своїх озброєнь Києву.

Перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

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