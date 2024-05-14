Шольц обіцяє, що Німеччина й надалі надаватиме Україні допомогу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та глави урядів країн Північної Європи запевнили, що й надалі надаватимуть підтримку України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
За словами Шольца, з початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина надала або пообіцяла надати Україні озброєння на суму 28 мільярдів євро.
"Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно", – заявив німецький канцлер у Стокгольмі після зустрічі з прем'єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.
Він розповів, що у 2024 році буде надана військова допомога на суму понад сім мільярдів євро.
"Ми надавали і будемо надавати", – запевнив канцлер, маючи на увазі вже обіцяну військову допомогу.
Раніше Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.
Також наприкінці квітня Шольц і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.