У Литві не виключили проведення ще одного референдуму щодо подвійного громадянства

Після провалу другого референдуму про розширення можливостей надання подвійного громадянства у Литві не виключили можливості його організації ще раз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, яку цитує LRT.

Вона вважає, що "простих рішень" щодо розширення можливості надання подвійного громадянства "не існує", і вона не відкидає можливість проведення ще одного референдуму.

"Є чіткий шлях, яким ми вже двічі пройшли, здається, що ми наближаємося до результату, але цього виявляється недостатнім. Така демократична воля виборців. Як це буде через п'ять років, я справді не стану гадати, але всі варіанти мають бути оцінені, я не відкидаю повторення референдуму, якщо на це буде спільна політична воля", – заявила спікерка Сейму.

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Чміліте-Нільсен зазначила, що явка на президентських виборах зростає, що дає змогу припустити, що явка досягне "великих цифр", що, можливо, дасть змогу прихильникам подвійного громадянства розраховувати на сприятливий результат на референдумі.

"Хотілося вірити, що буде така активність, яка дасть змогу зберегти громадянство й отримати схвалення. Ми бачимо, що є велика підтримка, але й планка дуже висока", – сказала спікерка Сейму.

Вона також додала, що відчуває розчарування, що цього разу референдум провалився.

Нагадаємо, на референдумі жителям Литви пропонували змінити конституцію, аби розширити можливості надання подвійного громадянства.

Зокрема, пропонували вилучити з конституції речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство – "за винятком випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої країни". Однак референдум провалився.

Референдум проходив в один день із першим туром президентських виборів. Згідно з їхнім результатом, до другого туру вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте.