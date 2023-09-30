Баку отреагировал на иск Еревана в ООН из-за дискриминации армян в Карабахе

Азербайджан прокомментировал иск в Международный суд ООН, против ликвидации всех форм расовой дискриминации, который подала Армения, где Баку обвиняется в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, информирует Report.

Он назвал этот иск абсолютно безосновательным и абсурдным, а также заявил, что Армения злоупотребляет Международным судом с целью реализации своей "коварной политической повестки дня".

"Только за этот год Армения обращается в суд уже в третий раз. Отметим, что из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено частично, а поданные в мае ходатайства были единогласно отклонены судьями", – заявил представитель МИД.

Гаджизаде также пообещал, что азербайджанская сторона предоставит суду позицию, в которой будут отражены последовательные ответы на эти новые "необоснованные претензии Армении".

Ранее Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции против ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции так называемых нагорно-карабахских сил.

По состоянию на 30 сентября свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.