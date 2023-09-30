Венгрия считает недостаточной уступку Украины по OTP Bank

МИД Венгрии отреагировал на решение Украины, которая стремится разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС, о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолаи, сообщает Index.

По его словам, временное исключение Украиной учреждения из перечня лиц, поддерживающих войну, не привело к существенным изменениям.

Он добавил, что позиция Венгрии является четкой: "до тех пор, пока OTP Bank не будет исключен из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине".

Накануне Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чего неоднократно требовал Будапешт.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.