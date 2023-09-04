Зеленский торопит Раду с принятием законов, необходимых для переговоров о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не медлить с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении в воскресенье.

"Наша стратегическая политическая цель – начало переговоров о вступлении в ЕС. Европейская комиссия предоставила Украине семь рекомендаций. Часть из них мы уже выполнили. Что касается остальных, украинский парламент должен продемонстрировать ощутимые результаты. Своевременные результаты", – сказал он.

По словам Зеленского, речь идет о законе о восстановлении е-декларирования, изменениях в закон о национальных меньшинствах, и, самое главное, закон о PEP – Politically Exposed Persons – политически значимых лиц.

"Каждый из этих законов имеет решающее значение. Так же, как и их голосование. Люди признают истинную ценность каждого. Я призываю депутатов не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и ставит целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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