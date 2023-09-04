У Греції на протест проти нових ID-карт вийшли тисячі прибічників теорій змови

Близько 5 тисяч людей зібралися в неділю в Салоніках на акцію протесту проти нового типу посвідчення особи, яке має бути запроваджене пізніше цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Несучи грецькі прапори і транспаранти, протестувальники зібралися біля знакової Білої вежі міста, колишньої фортифікаційної споруди на набережній, скандуючи гасла і співаючи національний гімн. Вони відтворили промову покійного колишнього глави Грецької православної церкви, архиєпископа Афінського Христодула, який застерігав від ворогів грецького народу.

Фото з сайту protothema.gr

Пізніше вони пройшли маршем через центр міста, після чого розійшлися без інцидентів.

Фото з сайту protothema.gr

Машинозчитувані картки замінять посвідчення особи, що видаються зараз, і міститимуть ту саму інформацію, таку як ім'я, ім'я батьків, адреса і зріст. Єдина додаткова інформація, група крові, є необов'язковою.

Але ці картки породили теорії змови, і деякі люди стверджують, що нові посвідчення містять чіпи, які дозволять владі точно визначати місцезнаходження власників карток або навіть контролювати їхню свідомість. Більшість опонентів ID-карток є глибоко віруючими людьми.

Роздратований поширенням подібної інформації прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив на нещодавньому засіданні уряду, що посвідчення особи не міститимуть "жодних чіпів, камер чи підслуховуючих пристроїв".

Релігійні зв'язки протестувальників створюють проблему для Грецької церкви, деякі єпископи якої заохочують протести. Архиєпископ Афінський Ієронім, який не має полум'яної риторики свого попередника Христодула, заявив, що Священний Синод Церкви зробить заяву з приводу посвідчень через кілька днів, і закликав до "розсудливості та обережності".

Наступних вихідних у столиці Греції, Афінах, відбудеться чергова акція протесту.

Нові посвідчення особи, які відповідають загальноєвропейському стандарту, стануть обов'язковими до серпня 2026 року.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що величезні масштаби лісових пожеж, які вирують у країні, можна насамперед пояснити глобальним потеплінням.

Як повідомлялося, уряд Греції використовуватиме безпілотники й встановить датчики температури в лісах для поліпшення превентивного гасіння пожеж.