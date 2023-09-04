В Греции на протест против новых ID-карт вышли тысячи сторонников теорий заговора

Около 5 тысяч человек собрались в воскресенье в Салониках на акцию протеста против нового типа удостоверения личности, которое должно быть введено позже в этом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Неся греческие флаги и транспаранты, протестующие собрались у знаковой Белой башни города, бывшего фортификационного сооружения на набережной, скандируя лозунги и распевая национальный гимн. Они воспроизвели речь покойного бывшего главы Греческой православной церкви, архиепископа Афинского Христодула, который предостерегал от врагов греческого народа.

Фото с сайта protothema.gr

Позже они прошли маршем через центр города, после чего разошлись без инцидентов.

Фото с сайта protothema.gr

Машиносчитываемые карточки заменят выдаваемые сейчас удостоверения личности и будут содержать ту же информацию, такую как имя, имя родителей, адрес и рост. Единственная дополнительная информация, группа крови, является необязательной.

Но эти карточки породили теории заговора, и некоторые люди утверждают, что новые удостоверения содержат чипы, которые позволят властям точно определять местонахождение владельцев карточек или даже контролировать их сознание. Большинство оппонентов ID-карт являются глубоко верующими людьми.

Раздраженный распространением подобной информации премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил на недавнем заседании правительства, что удостоверения личности не будут содержать "никаких чипов, камер или подслушивающих устройств".

Религиозные связи протестующих создают проблему для Греческой церкви, некоторые епископы которой поощряют протесты. Архиепископ Афинский Иероним, который не имеет пламенной риторики своего предшественника Христодула, заявил, что Священный Синод Церкви сделает заявление по поводу удостоверений через несколько дней, и призвал к "благоразумию и осторожности".

На следующих выходных в столице Греции, Афинах, состоится очередная акция протеста.

Новые удостоверения личности, которые соответствуют общеевропейскому стандарту, станут обязательными до августа 2026 года.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что огромные масштабы лесных пожаров, которые бушуют в стране, можно прежде всего объяснить глобальным потеплением.

Как сообщалось, правительство Греции будет использовать беспилотники и установит датчики температуры в лесах для улучшения превентивного тушения пожаров.