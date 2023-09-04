Rzeczpospolita: Польща почала видавати Україні деяких чоловіків, які виїхали з країни

Польща вже передає Україні деяких чоловіків, які незаконно виїхали з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Rzeczpospolita.

Для того, щоб повернути таких людей в країну, Україна має видати міжнародний обвинувальний акт проти кожного з них.

"Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, за звичайну перевірку на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою з України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу і повідомляємо прокуратуру. Польський суд вирішує, чи буде вона екстрадована", – розповів інспектор Маріуш Царка, речник Головної комендатури поліції.

Згідно з інформацією, отриманою Rzeczpospolita від Прикордонної служби, Польща, відповідно до угоди з Україною, вже висилає громадян країни, які беруть участь у переправленні нелегальних іммігрантів до Європи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.

Згідно з даними Прикордонної служби Польщі, підготовленими для Rzeczpospolita, з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

"Одна людина могла перетнути кордон до кількох сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається близько 80 000 українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо", – зазначає лейтенант Анна Міхальська, речниця Прикордонної служби.

"Це значна цифра для України, оскільки ці люди могли б бути мобілізовані і поповнити лави наших збройних сил, зміцнивши таким чином нашу оборону і безпеку", – говорить Федір Веніславський з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post дізналось подробиці розслідування мережі російських агентів у Польщі, які мали на меті здійснити диверсії для перешкоджання транспортуванню в Україну військової допомоги.

В березні у Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримали дев'ять осіб, згодом їхня кількість зросла до 16. Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.