Rzeczpospolita: Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев

Польша уже передает Украине некоторых граждан, которые способствовали незаконному вывозу украинских мужчин за границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно информации, полученной Rzeczpospolita от Пограничной службы, Польша, в соответствии с соглашением с Украиной, уже высылает граждан страны, которые участвуют в переправке нелегальных иммигрантов в Европу.

Между тем, статья посвящена возможной выдаче Украине украинских мужчин, которые покинули страну за взятку. Для того, чтобы вернуть таких людей в страну, Украина должна выдать международный обвинительный акт против каждого из них, говорится в материале.

"Если мы останавливаем такого иностранца, например, за обычную проверку на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован", – рассказал инспектор Мариуш Царка, представитель Главной комендатуры полиции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, спасаясь от мобилизации.

Согласно данным Пограничной службы Польши, подготовленным для Rzeczpospolita, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

"Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но если отнять выезды от въездов, то в Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации. Сколько из них на самом деле соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно", – отмечает лейтенант Анна Михальская, пресс-секретарь Пограничной службы.

"Это значительная цифра для Украины, поскольку эти люди могли бы быть мобилизованы и пополнить ряды наших вооруженных сил, укрепив таким образом нашу оборону и безопасность", – говорит Федор Вениславский из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины.

Напомним, американское издание The Washington Post узнало подробности расследования сети российских агентов в Польше, которые имели целью осуществить диверсии для препятствования транспортировке в Украину военной помощи.

Напомним, в марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 16. Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.