В Литве стартуют международные учения военных инженеров

В понедельник начинаются международные учения военных инженеров "Инженерный гром-2023".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщает литовская армия, учения продлятся до 15 сентября.

В них примут участие союзники из разных стран НАТО. В этом году это более 900 солдат из Бельгии, Чехии, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Латвии, Польши и Венгрии.

Как сообщает литовская армия, цель учений – тренировать солдат выполнять задачи инженерного обеспечения, обеспечивать маневры пехоты, объединять маневренные, территориальные и смежные инженерные подразделения Сухопутных войск для совместной работы, совершенствовать взаимодействие.

Основная часть учений состоится на Пабрадском полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса, где во время ситуационных учений солдаты будут устанавливать взрывные и невзрывные препятствия, преграды на дорогах, выполнять задачи по защите от атомного, биологического и химического оружия и другие задачи инженерного обеспечения.

Во время учений как на военной, так и на гражданской территории ожидается более интенсивное передвижение военной техники, также предусмотрено использование на полигоне имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов.

Напомним, главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявил, что военные учения, которые вскоре начнутся в Балтийском море с участием около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих, впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное нападение РФ.