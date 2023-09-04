США запевняють: обмеження цін на нафту з РФ працює попри їхнє зростання

Виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що обмеження цін на російську нафту працює, попри те, що російська нафта продовжує дорожчати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Посадовець заявив, що США задоволені тим, що Росія підтримує достатній об'єм пропозиції на ринку, і не хочуть "порушувати світовий ринок нафти таким чином, щоб це могло призвести до нестабільності".

"Через дев'ять місяців після запровадження (обмежень на ціни) вони працюють", – сказав Ван Ностранд, додавши, що ця політика зменшила доходи РФ, а будь-які порушення будуть розглядатися правоохоронними органами США та їхніх союзників.

Він також наголосив, що США оцінюють ефективність цієї політики за тим, чи дозволяє вона покупцям по всьому світу домовлятися про більші знижки на російські поставки.

"Ми не вимірюємо її успіх лише тим, скільки молекул нафти потрапляє під ковпачок. Ми розглядаємо його як ринковий механізм для зміни стимулів на ринку нафти", – резюмував Ван Ностранд.

З середини липня основна російська нафта марки Urals котується вище за 60 доларів за барель, тоді як деякі нафтопродукти перевищили верхню межу, встановлену США, країнами "Групи семи" та Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що санкції Євросоюзу проти Росії посилюватимуться з часом і матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на економіку РФ.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом діючих санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти та шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.