ЗМІ: Єврокомісія до кінця року розгляне план про оборонну промисловість

Європейська комісія планує запропонувати новий Акт для посилення оборонно-промислової бази блоку, щоб допомогти країнам-членам ЄС краще протистояти майбутнім кризам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv із посиланням високопосадовця Єврокомісії.

За словами представника Єврокомісії, ЄС потрібна програма для консолідації та розширення підтримки європейської промисловості, а також для потенційного створення нормативно-правової бази, що можна залучити для підтримки оборонного виробництва в разі потреби.

Зазначають, що запропонована схема перегукується з американським законом про оборонне виробництво, згідно з яким президент США може прискорити та розширити постачання матеріалів й послуг з американської промислової бази, необхідних для посилення національної оборони.

У матеріалі йдеться, що ця ідея була вперше озвучена на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС в Толедо минулого тижня, та, ймовірно, з'явиться в завершальній промові президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про стан справ в ЄС 13 вересня в Страсбурзі.

Таким чином, новий оборонний Акт ЄС може стати постійною основою, спрямованою на підтримку повного процесу оборонного виробництва в разі нагальної потреби.

Один із дипломатів ЄС сказав виданню, що Акт міг би базуватися на короткострокових рамках Фонду зміцнення європейської оборонної промисловості для стимулювання спільних закупівель і здатності ЄС якнайшвидше нарощувати потужності з виробництва боєприпасів.

За словами високопосадовця, виконавча влада ЄС планує представити текст до кінця 2023 року, що означатиме пошук для цього потрібних ресурсів.

Війна Росії в Україні змусила країни-члени ЄС замислитися над недоліками виробничих потужностей оборонної промисловості блоку і над тим, як задовольнити їхні нагальні потреби в оборонному обладнанні.

У межах третього "треку" в липні набув чинності Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет.

Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

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