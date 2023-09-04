СМИ: Еврокомиссия до конца года рассмотрит план об оборонной промышленности

Европейская комиссия планирует предложить новый Акт для усиления оборонно-промышленной базы блока, чтобы помочь странам-членам ЕС лучше противостоять будущим кризисам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС нужна программа для консолидации и расширения поддержки европейской промышленности, а также для потенциального создания нормативно-правовой базы, которую можно привлечь для поддержки оборонного производства в случае необходимости.

Отмечается, что предложенная схема перекликается с американским законом об оборонном производстве, согласно которому президент США может ускорить и расширить поставки материалов и услуг с американской промышленной базы, необходимых для усиления национальной обороны.

В материале говорится, что эта идея была впервые озвучена на неформальной встрече министров обороны ЕС в Толедо на прошлой неделе, и, вероятно, появится в заключительной речи президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в ЕС 13 сентября в Страсбурге.

Таким образом, новый оборонный Акт ЕС может стать постоянной основой, направленной на поддержку полного процесса оборонного производства в случае крайней необходимости.

Один из дипломатов ЕС сказал изданию, что Акт мог бы базироваться на краткосрочных рамках Фонда укрепления европейской оборонной промышленности для стимулирования совместных закупок и способности ЕС как можно быстрее наращивать мощности по производству боеприпасов.

По словам высокопоставленного чиновника, исполнительная власть ЕС планирует представить текст до конца 2023 года, что будет означать поиск для этого нужных ресурсов.

Война России в Украине заставила страны-члены ЕС задуматься над недостатками производственных мощностей оборонной промышленности блока и над тем, как удовлетворить их насущные потребности в оборонном оборудовании.

В рамках третьего "трека" в июле вступил в силу Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет.

Напомним, что ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.

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