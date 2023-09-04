Папа Римський пояснив свої слова про "велику Росію"

Папа Римський Франциск пояснив, що мав на увазі, коли говорив про "велику Росію", виступаючи перед російською католицькою молоддю.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на борту літака під час повернення з Монголії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Понтифік відкинув звинувачення, що казав про імперськість Росії, запевнивши, що мав на увазі культуру.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це, я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи; це завжди діалог, і я говорив про це", – запевнив він.

Відповідаючи на питання, чому він згадав про Петра I і Катерину II, і чи він повторив би ці слова, а також, що він думає про російський імперіалізм, Франциск сказав, що "залишив послання для російської молоді" із закликом взяти на себе відповідальність за свою спадщину.

"Я це говорю всюди, таким було моє послання. До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину", – наголосив Папа.

Франциск пояснив, що хотів закликати молодих росіян-католиків "взяти на себе відповідальність за власний спадок, брати свій власний спадок, що означає не шукати його деінде".

"Ідеологія не здатна втілюватися, вона є лише ідеєю. Але коли ідеологія набирає сили та стає політикою, вона зазвичай стає диктатурою, чи не так? Вона стає нездатною до діалогу, до того, щоб співжити з культурами. Й імперіалізми роблять саме це. Імперіалізм завжди консолідується на основі ідеології", – резюмував Папа.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Раніше Святий Престол спробував виправдати скандальну заяву Папи Римського Франциска про "велику Росію", яка викликала обурення в України.

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Раніше у липні Папа Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"