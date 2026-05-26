Мелоні назвала ЄС "бюрократичним велетнем", який гальмує конкурентоспроможність

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентоспроможним на світовій арені.

Як передає "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу у Римі на щорічних зборах італійського бізнес-лобі у вівторок, 26 травня, цитує Bloomberg.

Мелоні розкритикувала ЄС за посилення регуляторного навантаження на споживачів та підприємства.

"Головною, найяскравішою слабкістю, яка безпосередньо впливає на нас, є нинішня структура Європейського Союзу", – сказала вона.

Італійська прем’єрка схарактеризувала ЄС як "бюрократичного велетня, який надто часто приносив у жертву конкурентоспроможність та стратегічне зростання на вівтарі ідеологічних та технократичних підходів".

Мелоні також зазначила, що мета її критики полягає в тому, щоб "допомогти, а не заважати" ЄС та зробити його більш ефективним.

"Європа була невпинною у своїй здатності множити регуляторні норми щодо кожного аспекту повсякденного життя, проте виявилася короткозорою, коли йшлося про те, щоб її голос було почуто на світовій арені", – вважає вона.

Прем’єрка Італії закликала до зменшення регулювання, а також заявила, що "все, що не заборонено прямо, має бути дозволено".

Мелоні також зазначила, що планує працювати над скороченням бюрократії в Італії, яка, на її думку, уповільнює економічне зростання.

Ці зауваження пролунали після того, як Італія звернулася до Брюсселя з проханням пом’якшити бюджетні правила ЄС, що дозволило б її уряду витратити більше коштів на заходи, спрямовані на подолання енергетичної кризи.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вже закликав Єврокомісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.

На початку травня Мелоні пообіцяла тіснішу співпрацю з Азербайджаном у галузі енергетики.