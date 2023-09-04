В ЄС підтвердили візит Борреля до Грузії і назвали дату

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель здійснить візит до Грузії 7-8 вересня.

Інформацію про поїздку Борреля до Грузії підтвердила європейська зовнішньополітична служба, повідомляє "Європейська правда".

"Його перший офіційний візит до країни на нинішній посаді надасть можливість обговорити прогрес на шляху європейської інтеграції Грузії та обмінятися думками щодо ширших зовнішньополітичних та регіональних питань", – йдеться у повідомленні.

Під час візиту Борреля прийме грузинська президентка Саломе Зурабішвілі.

Також у головного дипломата ЄС заплановані переговори з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та главою МЗС Іллею Дарчіашвілі.

Раніше про можливий візит Борреля до Грузії повідомив прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі, однак офіційний Брюссель тоді цю інформацію не підтверджував.

У п'ятницю президент Євроради Шарль Мішель зустрівся з президенткою Грузії, яка вирішила здійснити "євроінтеграційний візит" до ЄС попри відсутність згоди на це з боку уряду.

Як відомо, Єврокомісія завершує роботу над звітом, у якому оцінить прогрес України у виконанні рекомендацій, наданих разом із кандидатським статусом, а Грузії – у виконанні рекомендацій для його отримання.