Головного дипломата ЄС чекають у Тбілісі

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель найближчими днями має прибути з візитом у Грузію.

Про це оголосив прем’єр Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Новости-Грузия",

Гарібашвілі сказав, що високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибуде до Грузії через кілька днів і уряд надасть йому "повну інформацію" про те, як Тбілісі виконує рекомендації Єврокомісії для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Гарібашвілі заявив також, що євроінтеграційні успіхи Грузії – заслуга виключно правлячої партії і "критика у цьому питанні неприйнятна".

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк пише, що Брюссель ще не підтвердив візит.

the EU foreign policy chief Borrell is supposed to go to #Georgia on thursday together with some other EU officials for a last push on the 12 recommendations to get candidate status. trip however still not confirmed by Brussels...