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Головного дипломата ЄС чекають у Тбілісі

Понеділок, 4 вересня 2023, 15:16

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель найближчими днями має прибути з візитом у Грузію.

Про це оголосив прем’єр Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Новости-Грузия",

Гарібашвілі сказав, що високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибуде до Грузії через кілька днів і уряд надасть йому "повну інформацію" про те, як Тбілісі виконує рекомендації Єврокомісії для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. 

Гарібашвілі заявив також, що євроінтеграційні успіхи Грузії – заслуга виключно правлячої партії і "критика у цьому питанні неприйнятна". 

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк пише, що Брюссель ще не підтвердив візит. 

У п'ятницю президент Євроради Шарль Мішель зустрівся з президенткою Грузії, яка вирішила здійснити "євроінтеграційний візит" до ЄС попри відсутність згоди на це з боку уряду.

Як відомо, Єврокомісія завершує роботу над звітом, у якому оцінить прогрес України у виконанні рекомендацій, наданих разом із кандидатським статусом, а Грузії – у виконанні рекомендацій для його отримання. 

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