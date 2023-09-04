У Латвії заявили, що через погану інфраструктуру гальмується доставка допомоги Україні
Міністр сполучення Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що через недостатньо пов'язану транспортну інфраструктуру країн затримується надання допомоги українцям.
Про це він сказав під час круглого столу з міністрами країн-членів Європейського союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За словами міністра, в Латвії та в усьому регіоні необхідні інвестиції в поліпшення дорожньої мережі, залізничної інфраструктури, інфраструктури портів і аеропортів, а наявного фінансування з європейських фондів недостатньо.
"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій", – додав Вітенбергс.
Він підкреслив, що залучення коштів ЄС до Латвії дуже важливе, а також наголосив, що проведено значну роботу з поліпшення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.
Як відомо, Латвія ухвалила політичне рішення передати Україні всі вертольоти, які є в розпорядженні її збройних сил.
Крім того, нещодавно латвійський уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.