В Латвии заявили, что из-за плохой инфраструктуры тормозится доставка помощи Украине

Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс заявил, что из-за недостаточно связанной транспортной инфраструктуры стран задерживается оказание помощи украинцам.

Об этом он сказал во время круглого стола с министрами стран-членов Европейского союза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам министра, в Латвии и во всем регионе необходимы инвестиции в улучшение дорожной сети, железнодорожной инфраструктуры, инфраструктуры портов и аэропортов, а имеющегося финансирования из европейских фондов недостаточно.

"Мы договариваемся о совместной позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций", – добавил Витенбергс.

Он подчеркнул, что привлечение средств ЕС в Латвию очень важно, а также отметил, что проведена значительная работа по улучшению инфраструктуры единой европейской транспортной сети.

Как известно, Латвия приняла политическое решение передать Украине все вертолеты, которые есть в распоряжении ее вооруженных сил.

Также недавно стало известно, что латвийское правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.