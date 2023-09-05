Президенту Чехії закидають збитки для бюджету через затримку затвердження пенсійної реформи

Президент Чехії відкинув звинувачення з уряду у тому, що затримка його підпису до змін у правилах раннього виходу на пенсію коштуватиме бюджету додаткових коштів.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Сенат затвердив зміни до законодавства щодо виходу на пенсію наприкінці серпня. Уряд спершу планував, що закон набуде чинності з 1 вересня.

Поправка посилює правила дострокового виходу на пенсію та змінює щорічну індексакцію пенсійних виплат у січні. Президент критично поставився до запропонованих змін, зокрема рішення скоротити термін можливого дострокового виходу на пенсію з 5 до 3 років перед досягненням передбаченого віку, але врешті на початку місяця підписав закон, зазначивши, що це "крок у правильному напрямку".

Після того міністр праці Маріан Юречка заявив, що зволікання глави держави з підписом буде коштувати бюджету до 4 млрд крон, тому що тисячі людей, яких ці зміни торкнуться, поквапилися подати документи, доки ще діє старе законодавство.

Петр Павел відкинув звинувачення, зазначивши, що підписав закон у межах передбаченого законодавством 15-денного терміну, та зауважив, що уряду варто було краще планувати графік розгляду та затвердження проєкту.

Він також розкритикував уряд за те, що громадськість належним чином не поіноформували про заплановані зміни, щоб люди могли підготуватися до них.

Минулого місяця чеському президенту довелося вибачатися після того, як його побачили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.