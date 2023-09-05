Президента Чехии обвиняют в ущербе для бюджета из-за задержки утверждения пенсионной реформы

Президент Чехии Петр Павел отверг обвинения из правительства в том, что задержка его подписи к изменениям в правилах раннего выхода на пенсию будет стоить бюджету дополнительных средств.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Сенат утвердил изменения в законодательство по выходу на пенсию в конце августа. Правительство сначала планировало, что закон вступит в силу с 1 сентября.

Поправка ужесточает правила досрочного выхода на пенсию и меняет ежегодную индексацию пенсионных выплат в январе. Президент критически отнесся к предложенным изменениям, в частности решению сократить срок возможного досрочного выхода на пенсию с 5 до 3 лет перед достижением предусмотренного возраста, но в конце концов в начале месяца подписал закон, отметив, что это "шаг в правильном направлении".

После того министр труда Мариан Юречка заявил, что промедление главы государства с подписью будет стоить бюджету до 4 млрд крон (166 млн евро), потому что тысячи людей, которых эти изменения коснутся, поспешили подать документы, пока еще действует старое законодательство.

Петр Павел отверг обвинения, отметив, что подписал закон в пределах предусмотренного законодательством 15-дневного срока, и отметил, что правительству следовало лучше планировать график рассмотрения и утверждения проекта.

Он также раскритиковал правительство за то, что общественность должным образом не проинформировали о запланированных изменениях, чтобы люди могли подготовиться к ним.

В прошлом месяце чешскому президенту пришлось извиняться после того, как его увидели за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.