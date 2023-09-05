Президент Литви: Корупція в Україні гальмує постачання зброї

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву.

Як передає "Європейська правда", про це він заявив в ефірі телерадіокомпанії LRT.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив Науседа.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.

Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель.

Науседа, втім, не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

"Іноді справи пов'язані ще й із тим, що одна справа – ухвалити рішення, а інша – реалізувати це рішення", – сказав литовський президент.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наступнику Олексія Резнікова на посаді глави Міноборони України потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами.

Як повідомлялося, Норвегія очолить зусилля НАТО з вестернізації української практики оборонних закупівель, а також розвиватиме співпрацю між країнами-членами Альянсу і Україною.