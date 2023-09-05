Президент Литвы: Коррупция в Украине влияет на поставки оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире телерадиокомпании LRT.

"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", – заявил Науседа.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, куда направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил он.

Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках.

Науседа, впрочем, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело – принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что преемнику Алексея Резникова на посту главы Минобороны Украины нужно будет приложить усилия для налаживания отношений с западными лидерами.

Как сообщалось, Норвегия возглавит усилия НАТО по вестернизации украинской практики оборонных закупок, а также будет развивать сотрудничество между странами-членами Альянса и Украиной.