Большинство россиян в Латвии, пытавшихся сдать языковой экзамен, не справились с ним

Большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не набрали необходимое количество баллов.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в государственном центре VISC, ответственном за обработку результатов.

Из около 11 300 россиян, которые уже сдавали экзамен в промежутке с 11 апреля по 29 августа, 39% сдали его с первой попытки, а 61% не набрали достаточного количества баллов и должны будут сдавать его повторно.

Более 6500 уже зарегистрировались на пересдачу, которая продлится с 4 сентября по 30 ноября.

Обычно на экзамене лучшие результаты – в понимании текстов, и чуть хуже – в восприятии речи на слух, тогда как говорение и письменная часть дается труднее.

Экзамен считается сданным, если человек в четырех блоках – чтение, слушание, речь и письменная часть – набирает не менее 60% от максимально возможного количества баллов.

Напомним, за менее чем месяц до крайнего срока меньше половины россиян в Латвии записались на языковой экзамен. После этого в стране заговорили об отсрочке для россиян для сдачи языкового экзамена.

80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили вид на жительство из-за выявленных рисков безопасности.