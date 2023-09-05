В ЄС істотно зростає число клопотань про притулок

У першій половині цього року країни ЄС, а також Норвегія і Швейцарія зареєстрували понад пів мільйона клопотань про притулок.

Про це свідчать дані Агенції ЄС з питань надання притулку, повідомляє "Європейська правда".

З початку січня до кінця червня 519 000 осіб звернулися за міжнародним захистом у так званому регіоні ЄС+ (включає країни ЄС, Норвегію і Швейцарію) з проханням про надання притулку. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість клопотань зросла на 28%.

Агенція очікує, що за умови збереження нинішніх тенденцій до кінця 2023 року буде подано понад мільйон заявок. Минулого року подали 996 000. Значно більше було зареєстровано у 2015 році (1,4 мільйона) та у 2016 році (1,3 мільйона).

В агенції також зазначили, що в результаті повномасштабної російської агресії близько чотирьох мільйонів людей з України наразі перебувають у країнах ЄС+ з тимчасовим захистом.

За перші шість місяців поточного року, за даними агенції, найбільше нових заяв надійшло від вихідців з Сирії (67 000), далі йдуть Афганістан, Венесуела, Туреччина і Колумбія. З часткою 30% найбільше заяв було отримано в Німеччині, за нею йдуть Італія і Франція.

Як повідомлялося, уряд Австрії хоче проводити розгляд заяв на отримання притулку у третіх країнах, як, наприклад, Руанда, у спробі зменшити міграцію.

Нагадаємо, голова опозиційної консервативної Християнсько-демократичної партії Німеччини Фрідріх Мерц закликав до змін у політиці, які полегшать Берліну депортацію людей, чиї прохання про притулок були відхилені.