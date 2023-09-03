Опозиція Німеччини закликала до змін у політиці про притулок, щоб полегшити депортації

Голова опозиційної консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав до змін у політиці, які полегшать Берліну депортацію людей, чиї прохання про притулок були відхилені.

Про це Мерц сказав в інтерв'ю виданням Funke Media Group, яке цитує DW, пише "Європейська правда".

Заклик Мерца пролунав після того, як уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца оголосив про плани розширити список так званих безпечних країн походження, включивши до нього Грузію та Молдову.

На додаток до двох країн, зазначених у планах уряду, Мерц закликав суттєво розширити список.

"Ми надаємо притулок, ми допомагаємо людям, які зазнають переслідувань, але ми також не повинні перенапружуватись. Є межі того, що ми можемо зробити, і наразі ці межі перевищено", – сказав правоцентристський політик.

Він назвав Туніс, Марокко, Алжир та Індію країнами, які можуть бути також додані до списку. За його словами, рівень прийняття заяв про надання притулку для громадян цих країн є "мінімальним".

"Ці країни мають бути визнані безпечними країнами походження, щоб ми могли негайно репатріювати (людей. – Ред.) туди", – сказав Мерц.

Якщо країни походження вважаються Берліном "безпечними", це дає змогу місцевій німецькій владі швидше розглядати заяви про надання притулку громадянам цих країн. Зазвичай це означає, що заявники повинні продемонструвати вагомі причини, чому вони особисто перебувають у групі ризику або стикаються з переслідуваннями на батьківщині, при цьому загальна ситуація з безпекою там вважається задовільно.

Це також полегшує органам влади депортацію або репатріацію тих, чиї заяви було відхилено.

Раніше правозахисна організація Pro Asyl, яка займається підтримкою шукачів притулку в Німеччині, закликала ЄС якнайшвидше продовжити дію директиви про тимчасовий захист українських біженців, що спливає в березні 2024 року.