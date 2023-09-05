Австрія хоче опрацьовувати заявки від шукачів притулку у Африці

Уряд Австрії хоче проводити розгляд заяв на отримання притулку у третіх країнах, як наприклад Руанда, у спробі зменшити міграцію.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, таку заяву у коментарі німецьким ЗМІ зробив канцлер Карл Негаммер.

В австрійському уряді розглядають "аутсорс" розгляду заявок на отримання притулку як один зі способів зменшити міграцію.

У червні, як відомо, країни ЄС попередньо узгодили новий пакет міграційного законодавства. Серед іншого, йдеться про швидкі процедури розгляду заявок на притулок на кордонах ЄС. Проте офіційний Відень хоче піти далі.

"Австрія робитиме усе, що від неї залежить у ЄС, аби створити політичні і юридичні передумови для того, щоб процедури надання притулку відбувалися за межами ЄС… Відповідні угоди з третіми країнами можливі, як вже показав приклад Руанди – ця країна має таку угоду з Данією", – заявив Негаммер.

За його словами, це дозволило би суттєво скоротити нелегальні міграційні потоки до ЄС, і шукачі притулку не будуть подавати заявки одночасно у кількох країнах Євросоюзу.

Негаммер також назвав "проривною" угоду між ЄС і Тунісом щодо протидії нелегальній міграції.