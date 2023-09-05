ЗМІ: ЄС скористається відсутністю лідерів Китаю та РФ на саміті G20 для зміцнення контактів з Африкою

У ЄС планують скористатися відсутністю на саміті "Групи двадцяти" лідерів Китаю і Росії та налагодити контакти з лідерами країн Глобального Півдня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Оскільки лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Владімір Путін будуть відсутні на саміті G20 у Нью-Делі в Індії, ЄС хоче "скористатися моментом" і продемонструвати, що серйозно налаштований переосмислити партнерство з Африкою і спробувати здолати негативне ставлення до себе через те, що в минулому усі країни Західної Європи були колоніальними імперіями.

Серед іншого, в Європі вбачають шанс переконати африканських лідерів, які не зайняли чіткої позиції щодо війни Росії проти України, оскільки нещодавній вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи найбільше б’є по інтересах саме цих країн.

На полях саміту планують зустріч на високому рівні з лідерами африканських держав. З-поміж європейських лідерів там мають бути президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Серед іншого, на зустрічі європейські лідери хочуть підтримати наміри Африканського Союзу – союзу 55 держав – стати постійним членом G20, щоб країни Африки могли відігравати більшу роль у важливих міжнародних питаннях.

Крім того, говоритимуть про вплив війни РФ проти України на глобальну продовольчу безпеку, зокрема після провалу спроб президента Туреччини повернути Путіна до "зернової угоди". Також говоритимуть про реформу глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проєктів в Африці, ситуацію у Сахелі.

Шольц нібито планує використати зустріч для підготовки міжнародної конференції у Берліні в листопаді цього року за участю європейських та африканських лідерів щодо ініціативи "Compact With Africa".

Минулого тижня Олаф Шольц сказав у коментарі німецьким ЗМІ, що слід "подбати про те, щоб ми визначали майбутнє світу разом на рівних умовах".

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