СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров Китая и РФ на саммите G20 для укрепления контактов с Африкой

В ЕС планируют воспользоваться отсутствием на саммите "Группы двадцати" лидеров Китая и России и наладить контакты с лидерами стран Глобального Юга.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Поскольку лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин будут отсутствовать на саммите G20 в Нью-Дели в Индии, ЕС хочет "воспользоваться моментом" и продемонстрировать, что серьезно настроен переосмыслить партнерство с Африкой и попытаться преодолеть негативное отношение к себе из-за того, что в прошлом все страны Западной Европы были колониальными империями.

Среди прочего, в Европе видят шанс убедить африканских лидеров, которые не заняли четкой позиции в отношении войны России против Украины, поскольку недавний выход России из Черноморской зерновой инициативы больше всего бьет по интересам именно этих стран.

На полях саммита планируют встречу на высоком уровне с лидерами африканских государств. Среди европейских лидеров там должны быть президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Среди прочего, на встрече европейские лидеры хотят поддержать намерения Африканского Союза – союза 55 государств – стать постоянным членом G20, чтобы страны Африки могли играть большую роль в важных международных вопросах.

Кроме того, будут говорить о влиянии войны РФ против Украины на глобальную продовольственную безопасность, в частности после провала попыток президента Турции вернуть Путина к "зерновой сделке". Также будут говорить о реформе глобальной финансовой архитектуры, улучшении условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, ситуации в Сахеле.

Шольц якобы планирует использовать встречу для подготовки международной конференции в Берлине в ноябре этого года с участием европейских и африканских лидеров по инициативе "Compact With Africa".

На прошлой неделе Олаф Шольц сказал в комментарии немецким СМИ, что следует "позаботиться о том, чтобы мы определяли будущее мира вместе на равных условиях".

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