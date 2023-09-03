Шольц закликав до рівноправного партнерства з країнами Азії, Африки та Латинської Америки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність рівноправного партнерства з країнами Азії, Африки та Латинської Америки перед самітом G20 в Індії.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutschlandfunk, яке наводить DPA, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер підкреслив, що багато західних держав мають особливу відповідальність перед країнами на цих континентах через їхню колоніальну історію.

Це той момент, "коли ми повинні інвестувати все для того, щоб створити рівні умови для всіх", додав Шольц.

Лідери G20 планують зустрітися наступної суботи в столиці Індії Делі на дводенному саміті.

Шольц прагне поглибити відносини з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, зокрема для того, щоб не залишити ці континенти під впливом Китаю та Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні.

22 серпня стало відомо, що саміт G20 відвідає президент США Джо Байден.