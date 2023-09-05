Латвія може отримати РСЗВ HIMARS і протикорабельні ракетні комплекси

Латвія може отримати ракетні системи HIMARS і протикорабельні ракетні комплекси у 2026-2027 роках.

Про це журналістам заявив державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністерка оборони Інара Мурнієце зазначила, що отримання цих комплексів залежить не тільки від Латвії, а й від її партнера США, які роблять великий внесок у цей процес.

Латвійське Міноборони розробило три проєкти ракетних систем – берегової оборони, систем ППО середньої дальності та ракетної артилерії.

Латвія та Естонія спільно вибрали системи ППО середньої дальності IRIS-T, і це буде найбільша військова закупівля з моменту відновлення незалежності Латвії.

Можливу суму закупівлі та інші деталі поки що не розголошують, але постачання систем можуть розпочатися 2025 року.

Міноборони також продовжує процес закупівлі у США шести ракетно-артилерійських комплексів HIMARS.

У квітні повідомлялося, що Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів.