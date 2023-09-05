Латвия может получить РСЗО HIMARS и противокорабельные ракетные комплексы

Латвия может получить ракетные системы HIMARS и противокорабельные ракетные комплексы в 2026-2027 годах.

Об этом журналистам заявил государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что получение этих комплексов зависит не только от Латвии, но и от ее партнера США, которые делают большой вклад в этот процесс.

Латвийское Минобороны разработало три проекта ракетных систем – береговой обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии.

Латвия и Эстония совместно выбрали системы ПВО средней дальности IRIS-T, и это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии.

Возможную сумму закупки и другие детали пока не разглашают, но поставки систем могут начаться в 2025 году.

Минобороны также продолжает процесс закупки у США шести ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS.

В апреле сообщалось, что Литва планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов.