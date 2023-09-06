У Туреччині зросла кількість жертв раптової повені на заході країни

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок нічних повеней, спричинених проливними дощами, які перетворили вулиці Стамбула та північно-західного міста Киркларелі на бурхливі річки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet Daily News.

Сильні дощі, що спричинили руйнівні повені в різних частинах країни протягом останнього тижня і призвели до людських жертв і значних руйнувань, також накрили північні райони Стамбула пізно ввечері 5 вересня.

Сотні будинків і робочих місць були покриті каламутною водою, велика кількість транспортних засобів застрягла на дорогах.

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Нічний шторм частково затопив станцію метро і змусив евакуювати десятки людей з міської бібліотеки.

Телебачення та соціальні мережі показували, як бурхливі води змітають автомобілі та кіоски на міському ринку.

Офіс губернатора Стамбула повідомив про дві жертви повені, ще 12 осіб перебувають на лікуванні в лікарнях.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая уточнив, що однією з жертв у Башакшехірі став 57-річний місцевий житель, а в Кючюкчекмедже – 32-річний громадянин Гвінеї, якого змило потоком води.

Бригади працювали всю ніч, невтомно евакуюючи людей з вулиць і будинків, сказав міністр, додавши, що Міністерство охорони здоров'я також направило до міста додатковий медичний персонал.

За словами мера Стамбула Екрема Імамоглу, в деяких районах було зафіксовано приблизно 150 кілограмів опадів на квадратний метр, що еквівалентно тримісячній нормі опадів, які випали всього за дві години.

Через наслідки повені в північній частині міста були перервані рейси в аеропорту Стамбула, а двоє працівників були госпіталізовані після того, як блискавка вдарила в зону стоянки літаків.

Тим часом, в іншій постраждалій від повені провінції Киркларелі затопило курортний комплекс Ігнеада, що складається з бунгало. Це призвело до трагічної загибелі трьох відпочивальників.

фото Anadolu

Пошуково-рятувальні команди наполегливо працюють над пошуком ще трьох осіб, які зникли безвісти в тому ж районі.

Нагадаємо, у Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.