У Болгарії через потужні повені загинули дві людини
У Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.
Відповідні дані озвучило болгарське Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.
Інформацію про загибель двох осіб також підтвердив мер муніципалітету Георгій Лапчев.
Ще одна людина вважається зниклою безвісти, її розшукують екстрені служби.
Наразі злива в Царево, яка тривала майже добу, припинилася.
Раніше в муніципалітеті Царево оголосили надзвичайний стан через потужний шторм, який вирує у південно-східній частині країни.
Через негоду будівлі виявилися підтопленими, десятки автомобілів перебувають під водою, деякі з них змило в море. Дороги перекриті через розливи річок. Негоду супроводжує потужний вітер.
Раніше повідомлялося, що сильні зливи накрили центральну частину Греції, внаслідок негоди загинув чоловік.