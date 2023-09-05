У Болгарії через потужні повені загинули дві людини

У Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.

Відповідні дані озвучило болгарське Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Інформацію про загибель двох осіб також підтвердив мер муніципалітету Георгій Лапчев.

Ще одна людина вважається зниклою безвісти, її розшукують екстрені служби.

Наразі злива в Царево, яка тривала майже добу, припинилася.

Раніше в муніципалітеті Царево оголосили надзвичайний стан через потужний шторм, який вирує у південно-східній частині країни.

Через негоду будівлі виявилися підтопленими, десятки автомобілів перебувають під водою, деякі з них змило в море. Дороги перекриті через розливи річок. Негоду супроводжує потужний вітер.

Раніше повідомлялося, що сильні зливи накрили центральну частину Греції, внаслідок негоди загинув чоловік.