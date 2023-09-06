В Турции возросло количество жертв внезапного наводнения на западе страны

По меньшей мере пять человек погибли в результате ночных наводнений, вызванных проливными дождями, которые превратили улицы Стамбула и северо-западного города Кыркларели в бурные реки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet Daily News.

Сильные дожди, которые вызвали разрушительные наводнения в разных частях страны в течение последней недели и привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям, также обрушились на северные районы Стамбула поздно вечером 5 сентября.

Сотни домов и рабочих мест были покрыты мутной водой, большое количество транспортных средств застряло на дорогах.

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Ночной шторм частично затопил станцию метро и заставил эвакуировать десятки людей из городской библиотеки.

Телевидение и социальные сети показывали, как бурные воды сметают автомобили и киоски на городском рынке.

Офис губернатора Стамбула сообщил о двух жертвах наводнения, еще 12 человек находятся на лечении в больницах.

Министр внутренних дел Али Ерликая уточнил, что одной из жертв в Башакшехире стал 57-летний местный житель, а в Кючюкчекмедже – 32-летний гражданин Гвинеи, которого смыло потоком воды.

Бригады работали всю ночь, без устали эвакуируя людей с улиц и домов, сказал министр, добавив, что Министерство здравоохранения также направило в город дополнительный медицинский персонал.

По словам мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в некоторых районах было зафиксировано примерно 150 килограммов осадков на квадратный метр, что эквивалентно трехмесячной норме осадков, которые выпали всего за два часа.

Из-за последствий наводнения в северной части города были прерваны рейсы в аэропорту Стамбула, а двое работников были госпитализированы после того, как молния ударила в зону стоянки самолетов.

Между тем, в другой пострадавшей от наводнения провинции Киркларелли затопило курортный комплекс Игнеада, состоящий из бунгало. Это привело к трагической гибели троих отдыхающих.

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Поисково-спасательные команды упорно работают над поиском еще трех человек, пропавших без вести в том же районе.

Напомним, в Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.