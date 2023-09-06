Немецкий ультраправый депутат попал в скандал, сравнив Меркель с Гитлером

Депутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер попал в скандал после того, как сравнил бывшего канцлера Ангелу Меркель с диктатором Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время парламентских дебатов в среду Койтер прямо не называл Гитлера, однако сказал: "Кроме богемного капрала, никто никогда не приносил столько несчастий Германии, как эта бывшая канцлер".

"Богемным капралом" Гитлера презрительно называл в начале 1930-х годов президент Германии Пауль фон Гинденбург, который тогда презирал его, однако впоследствии назначил канцлером.

Исполняющая обязанности председательствующей на заседании вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт сделала замечание политику.

Она отметила, что каждый может свободно выражать свое мнение, "но личные оскорбления недопустимы.

"И что также недопустимо, так это так легкомысленно приравнивать политиков в этой стране к тем, кто был у власти во времена нацистского режима", – подчеркнула она.

Депутат от Партии зеленых Юрген Триттин также осудил Койтера, обвинив его в том, что он приравнял консервативную Меркель к "величайшему военному преступнику всех времен".

"Это релятивизация национал-социализма, вот, что вы здесь сделали. И это неприемлемо", – сказал он.

Ранее сообщалось, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPO) подверглась критике из-за ролика молодежного крыла партии, в котором прославляет фашистских мыслителей и содержит ссылки на нацистское прошлое страны.

А в июне лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.