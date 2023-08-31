У Литві підготували нову концепцію цивільної оборони

МВС Литви представило уряду нову концепцію зміцнення цивільної оборони, де визначено основні напрямки розвитку цивільної оборони до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Повідомляється, що на схвалення уряду план буде подано 20 жовтня. Основна увага концепції приділяється системам оповіщення про небезпеку та сховищам.

"Відсутність чіткої стратегії, низьке фінансування, брак лідерства породили системні слабкості у сфері цивільного захисту. Я вважаю, що розроблена нова концепція закладе нові та міцні основи системи цивільного захисту", – пояснила глава МВС Литви Агне Білотайте.

МВС націлилося на те, щоб 99% населення отримувало попередження як сиренами, так і за допомогою коротких повідомлень. Наразі сирени охоплюють лише 37% населення, тоді як, згідно з опитуванням, короткі попередження на свої мобільні телефони отримують 67% опитаних жителів.

Крім того, влада хоче, щоб у сховищах могли сховатися в середньому 50% населення (60% у містах і 40% у районах). На сьогодні в Литві можуть сховатися у сховищах тільки 29% населення країни.

Нова концепція також передбачає, що в муніципалітетах і міністерствах мають з'явитися фахівці з цивільного захисту з чіткими повноваженнями та обов'язками. В освітніх установах планують запровадити урок з основ цивільного захисту, зокрема за темою гібридних і військових загроз.

У концепції йдеться і про можливу радіаційну або ядерну аварію на Островецькій АЕС у Білорусі. Для підготовки до можливої аварії на ній потрібно виділити 91,5 млн євро протягом п'яти років.

Раніше рада національної безпеки Литви схвалила проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.

Нагадаємо, у липні у Литві провели перевірку укриттів в муніципалітетах по всій країні на випадок воєнної загрози.

А 18 серпня стало відомо, що литовська армія та прикордонники проведуть навчання за можливими сценаріями негативних подій на кордоні з Білоруссю.