В Литве пройдут учения в рамках подготовки к возможной аварии на БелАЭС

В Литве 21 сентября проведут многофункциональные учения в рамках подготовки к возможной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает LRT.

По словам главы МВД Литвы, это будут не настольные, а реальные учения, где будут проверяться реальные действия ведомств.

"Сейчас проверяются различные элементы, и на 21-е число этого месяца мы запланировали такие учения, в ходе которых мы проверим, как работают наши планы, потому что очень важно не только иметь планы, но и видеть, как наши ведомства работают на практике", – отметила Билотайте.

Она также напомнила, что это будут не первые учения, которые организовывает МВД Литвы в связи с подготовкой к возможной аварии на БелАЭС.

Ранее МВД Литвы представило правительству новую концепцию укрепления гражданской обороны, где определены основные направления развития гражданской обороны до 2030 года. В концепции говорится и о возможной радиационной или ядерной аварии на Островецкой АЭС в Беларуси. Для подготовки к возможной аварии на ней нужно выделить 91,5 млн евро в течение пяти лет.

Перед этим МИД Литвы передало Минску ноту протеста после того, как Беларусь начала ввод в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции и увеличила его мощность.

Второй реактор Белорусской АЭС начали запускать в конце 2022 года, а в апреле его мощность была увеличена с самого низкого контролируемого уровня (1%) до 40% от номинальной. В мае было официально объявлено об увеличении мощности до 50%.

13 июля на сайте Белорусской АЭС появилось сообщение о том, что мощность энергоблока №2 увеличена до 100%. Коммерческую эксплуатацию энергоблока в Минске планировалось начать в октябре этого года.

Первая атомная электростанция, построенная в Беларуси вблизи Литвы, будет иметь два реактора одинаковой мощности – почти по 1,2 гигаватта каждый – российского проекта ВВЭР. Ее строительство раскритиковали как Литва, так и международные эксперты из-за серьезных нарушений.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС является опасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конце концов договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.