Україна отримає 150 дронів від французької компанії Delair

Французька компанія Delair, яка займається виробництвом безпілотних літальних апаратів, передасть Україні 150 дронів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Компанія Delair та її генеральний директор є конкретним прикладом відданості Франції підтримці Україні: понад 150 дронів, обраних Україною, профінансованих Францією і вже доставлених", – зазначив він.

